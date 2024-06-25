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Dünya

UCM, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Genelkurmay Başkanı hakkında yakalama kararı verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu (eski Rusya Savunma Bakanı) ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

Selman Aksünger  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
UCM, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Genelkurmay Başkanı hakkında yakalama kararı verdi

Lahey

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suça karıştıkları gerekçesiyle yakalama kararı verildiği bildirildi.

Şoygu ve Gerasimov hakkındaki yakalama kararının 10 Ekim 2022-9 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşen sivillere yönelik saldırılar ve insanlık dışı eylemler sebebiyle verildiği belirtilen açıklamada, Şoygu ve Gerasimov'un bu suçlara doğrudan katıldıkları, emri altındaki askerlere bu suçların işlenmesini emrettikleri ve emri altındaki askerler üzerindeki hakimiyet yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin, Ukrayna elektrik altyapısına yönelik füze saldırılarından sorumlu olduklarına ilişkin makul gerekçeler bulunduğu vurgulandı.

Sivil unsurlara yönelik bu saldırıların Rusa güçlerine sağlayacağı askeri avantaja karşın Ukraynalı sivillere verdiği zararın çok daha fazla olduğu gerekçesiyle uluslararası insancıl hukukun orantılılık ve sivil unsurları ayırma ilkelerine aykırı saldırılar olarak değerlendirlidiği kaydedilen açıklamada, tanıkların korunması ve soruşturmaların selameti açısından yakalama emirlerinin içeriğinin 'gizli' olarak düzenlendiği aktarıldı.

UCM Putin ve 3 Rus yetkili hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı

UCM, Mart 2023'te, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

UCM, Mart 2024’te ise Rus ordusunda Hava-Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Hava Kuvvetlerinde Korgeneral rütbeli Sergey İvanoviç Kobilaş ve Rus Donanmasında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Nikolayeviç Sokolov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.​​​​​​​

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