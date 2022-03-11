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Dünya

UAEA: Ukrayna'daki nükleer güvenlik için Moskova ve Kiev, Ajansla çalışmaya hazır

UAEA Başkanı Grossi​​​​​​​, Antalya’da Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, her iki tarafın nükleer güvenlik için Ajansla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aşkın Kıyağan   | 11.03.2022
UAEA: Ukrayna'daki nükleer güvenlik için Moskova ve Kiev, Ajansla çalışmaya hazır

VİYANA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​, Antalya’da Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, her iki tarafın nükleer güvenlik için Ajansla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle nükleerin güvenlik ve emniyetine ilişkin bu ülkeye beraberindeki heyetle gitmek istediğini daha önce açıklayan Grossi, Ajansın nükleere güvenlik hususundaki kaygı ve önerilerini aktarmak üzere Antalya’da savaşan tarafların temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye’deki görüşmeler sonrasında Viyana’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grossi, görüşmelerin farklı detay ve yaklaşımlara rağmen yapıcı geçtiğini aktardı.

Grossi, süren savaş nedeniyle tehlike altında olan nükleer tesislerin güvenliğine ilişkin değerlendirmeleri en üst seviyede muhataplarına aktarma imkanı bulduğunu, "Her iki tarafın bizimle çalışmaya hazır olduklarını teyit edebilirim." dedi.

Ukrayna’da nükleer güvenliğin sağlanması için nasıl bir çalışma formatının oluşturulacağına ilişkin görüş alışverişinin sürdüğünü belirten Grossi, çok yakın bir tarihte bu durumun açıklığa kavuşturulacağına olan inancını dile getirdi.

Grossi, nükleer maddelerin güvenlik denetimine ilişkin Ukrayna’daki tesislerde bulunan ekipmanlardan elde edilen bilgi transferindeki sorunların sürdüğünü belirterek, özelikle Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’nde uzaktan bilgi aktarımının kesildiğini ve bu hususta henüz bir iyileşmenin olmadığını sözlerine ekledi.


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