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Dünya

UAEA, İran’ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırdığını duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran’ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu, yaklaşık 275 kilograma yükselttiğini bildirdi.

Aşkın Kıyağan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
UAEA, İran’ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırdığını duyurdu

Viyana

UAEA'nın her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı raporda, İran’ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırdığı belirtildi.

Raporda, Kasım 2024’de paylaşılan son raporun üzerinden yaklaşık 3 ay geçtiği, 8 Şubat’tan itibaren yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunun 92,5 kilogram artarak 274,8 kilograma ulaştığı kaydedildi.

UAEA’nın gelişmelerden duyduğu endişeye de yer verilen raporda, "İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini ve stokunu önemli ölçüde artırması, bu tür nükleer malzeme üreten ve nükleer silah sahibi olmayan tek devlet olması nedeniyle ciddi endişeye yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

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