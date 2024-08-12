Türkmenler, Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak Federal Mahkemesine başvurdu
Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak'ta en üst yargı merci olan Yüksek Federal Mahkemeye başvuruda bulundu.
Kerkük
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük valilik seçiminin iptal edilmesi için Irak Yüksek Federal Mahkemesine dilekçe sunduklarını belirtti.
Bu adımla yetinmeyeceklerini aktaran Saman, seçimlerin iptali için tüm yasal yollara başvuracaklarını ve sorunun çözümü için Irak yargısına güvendiklerini söyledi.
Saman, federal mahkemeden taleplerini kabul ederek Kerkük valilik seçimlerini iptal etmesini beklediklerini ifade etti.
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi: Seçimin iptali için mahkeme kararını bekleyeceğiz
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi de yaptığı basın açıklamasında, "7 aydan fazla süren yerel seçimler sonrasında Kerkük Valiliği durumunun içinden geçtiği zorlu süreç karşısında Kerkük yerel yönetiminin Bağdat'ta oluşturulması bizi şaşırttı." dedi.
Kerkük davasından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Salihi, "Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Kerkük valilik ve meclis başkanlığı seçimiyle ilgili Federal Mahkemeye yaptığı iptal başvurusunun sonucunu bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.
ITC'den Kerkük yerel idaresini protesto çağrısı
ITC tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Kerkük valiliği ve vilayet meclis başkanlığı seçimleri toplantısının ve oylamasının Bağdat'ta yapılmasına ve Türkmenlerin temsil edilmemesine itiraz edildi.
ITC, söz konusu toplantıyı ve oylama sonucunu tanımayacağını ve yarın protesto gösterisi düzenleyeceklerini belirtti.
Açıklamada, Irak ve Kerkük'ün temel unsuru olan Türkmenlere yapılan bu haksızlığın giderilmesi için tüm Türkmenlerine yarın akşam Kerkük valilik binası önünde düzenlenecek gösteriye katılmaları çağrısı yapıldı.
Ne olmuştu?
Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.
Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.
KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.
Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.
Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.