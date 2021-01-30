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Dünya

Türkmenler için gönderilen insani yardımlar Suriye'ye ulaştı

Almanya'da faaliyet gösteren Gayret Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemeleri, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde yaşayan Türkmenlere dağıtıldı.

Ethem Emre Özcan   | 30.01.2021
Türkmenler için gönderilen insani yardımlar Suriye'ye ulaştı

ÇOBANBEY

Almanya merkezli Gayret Derneği Başkanı Dalya Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topladıkları bir tır yardım malzemesini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Dağıtımların Kilis İl Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ihtiyaca göre Çobanbey'deki okul ve hastanelere dağıtıldığını aktaran Çakar, yardımların büyük bir kısmının engelliler için araç ve gereçlerin oluşturduğunu belirtti.

Çakar, "Malzemelerin çoğunluğunu tekerlekli sandalye, yürüme destekleri, fizyoterapi aletleri oluşturuyor. Kamplarda dağıtılmak üzere yastık ve yorgan gibi malzemeler var." dedi.

Yoğun olarak Türkmenlerin yaşadığı Çobanbey'e iki yıl önce kütüphane kurduklarını belirten Çakar, salgına rağmen geçen yıl da suyu olmayan 7 okula kuyu açtıklarını hatırlattı.

Çakar, hayır çarşısı açarak ihtiyaç sahiplerinin bedenlerine göre kıyafet almaları yönünde bir çalışma başlattıklarını da anlattı.

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