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Dünya

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan "Cumhuriyet'in 100. yılı" resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla New York Başkonsolosluğunca resepsiyon düzenlendi.

Mücahit Oktay  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan "Cumhuriyet'in 100. yılı" resepsiyonu

New York

42. Cadde'deki ünlü Cipriani salonunda gerçekleşen programa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türk vatandaşları katıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşunun ardından ABD milli marşı ve İstiklal Marşı okunan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama mesajı dev ekrandan aktarıldı.

"Varlığınız bize güç veriyor"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Milli Mücadele'ye atıf yaparak, "Şimdi anlatmak kolay ama o günden bugüne Cumhuriyet'imiz, uluslararası arenada hak ettiği yeri, geçmişten aldığı güçle almıştır." diye konuştu.

Türk-Amerikan toplumuna, 6 Şubat depremlerinde yaptığı yardımlardan dolayı özel teşekkürlerini sunan Mercan, "Varlığınız bize güç veriyor." dedi.

Büyükelçi Mercan, "Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir olduğumuz zaman dağları deliyoruz." diyerek birlik, beraberlik mesajı verdi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda Hariciye Teşkilatının kuruluşunun 500. yılına denk geldiğini belirterek, Türkiye'nin, uluslararası siyasette, tam bağımsız, gündem belirleyen, oyun kurucu, etkin ve etkili bir aktör konumuna eriştiğini söyledi.

"Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve itimadı sayesinde çatışmaların çözümü ve arabuluculuk alanlarında oynadığı rol takdirle karşılanmaktadır." diyen Özgür, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Cumhuriyet'imiz yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da Türkiye Cumhuriyeti için daha da başarılı bir yüzyıl temennisinde bulunarak Türk toplumuna ABD'ye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve grubunun müzikleriyle katkı yaptığı gecede konuklar, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'e ait "Gizem Dolu Anadolu" isimli fotoğraf sergisini de gezme fırsatı buldu.

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