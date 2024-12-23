Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.
Moskova
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye'nin yanı sıra İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanmasına atfedilen önem vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bogdanov ve Bilgiç arasında yapılan görüşmede Suriye konusunun ele alındığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.