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Dünya

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Ali Cura  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü

Moskova

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye'nin yanı sıra İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanmasına atfedilen önem vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bogdanov ve Bilgiç arasında yapılan görüşmede Suriye konusunun ele alındığı ifade edildi.

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