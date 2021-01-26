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Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği: Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi, başkent Librevil'e naklediliyor

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından, hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin, özel uçakla Gabon'un başkenti Librevil'e nakledildiği bildirildi.

Fatma Esma Arslan   | 26.01.2021
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği: Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi, başkent Librevil'e naklediliyor

Dakar

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi, Gabon Cumhurbaşkanlığının tahsis ettiği özel uçakla Port-Gentil'den başkent Librevil'e naklediliyor. Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız da aynı uçakta." ifadesi kullanıldı. 

Paylaşımda, Büyükelçi Kaygısız'ın, olayın başından beri gösterdikleri iş birliği ve dayanışma için Gabon makamlarına teşekkür ettiği de kaydedildi.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.

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