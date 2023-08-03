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Dünya

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Ezidiler, PKK terörü nedeniyle Sincar’a dönemiyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının 9. yılında anma mesajı yayımladı.

Ekip  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Ezidiler, PKK terörü nedeniyle Sincar’a dönemiyor

Erbil

Başkonsolosluğun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "DEAŞ terör örgütünün 9 yıl önce Iraklı Ezidilere karşı giriştiği katliamın yıl dönümünde Ezidi toplumunun çektiği acıları derin üzüntüyle hatırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin zulme uğrayan Ezidilere desteğinin yinelendiği mesajda şunlar kaydedildi:

"Dün DEAŞ terörü yüzünden evlerinden olan Ezidiler, bugün PKK terörü nedeniyle Sincar’a dönemiyor. Ülkemiz karşı karşıya bulunduğu mezalim ve tehditlere karşı Ezidi toplumunun yanında olmaya devam edecektir."

PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.

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