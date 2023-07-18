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Dünya

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: Uluslararası krizlere rağmen Katar ile Türkiye güçlü ilişkilerini sürdürdü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, uluslararası politikada kriz ve çatışmalar tırmanmasına rağmen Türkiye ve Katar'ın her düzeyde güçlü, istikrarlı ve uyumlu ilişkileri sürdürdüğünü belirtti.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: Uluslararası krizlere rağmen Katar ile Türkiye güçlü ilişkilerini sürdürdü

Istanbul

Büyükelçi Göksu, Katar resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ve güçlü ortaklığı teyit ettiğini ve daha ileriye taşıyacağını ifade etti.

Göksu, ziyaret kapsamında iki ülke liderlerinin stratejik ilişkiler, Yüksek Stratejik Komite'nin dokuzuncu oturumu için hazırlıklar, yatırım fırsatları ve büyüyen ekonomik ve ticari ilişkileri ele alacağını belirtti.

Bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin masaya yatırılacağını kaydeden Göksu, ziyaretin ayrıca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Türkiye'nin yanında duran Katar Emiri, hükümeti ve halkına teşekkür amacı taşıdığını ifade etti.

Göksu, "Bölgesel ve uluslararası düzeyde ülkeler arasındaki ilişkilerde yaşanan büyük değişimlere ve uluslararası politikada kriz ve çatışmalar tırmanmasına rağmen Türkiye ve Katar her düzeyde güçlü, istikrarlı ve uyumlu ilişkileri sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin bölgede dengeleri koruduğunun ve pek çok zorluğa ve siyasi, güvenlik ve ekonomik risklere karşı gerçek bir garanti oluşturduğunun söylenebileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında bugün Katar'da bulunuyor.

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