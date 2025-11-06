Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya'da Yogyakarta Sultanı ile görüştü
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya'da Yogyakarta Özel Bölge Valisi ve Sultanı Sri Hamengku Buwono X ile görüştü.
Ankara
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan, Sri Hamengku Buwono X ile kültürel ilişkileri ele aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Küçükcan görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı dolayısıyla Endonezya'da gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin artırıldığına ve köklü tarihi ilişkilerin belgelenmesi için çaba gösterildiğine dikkati çekti.
Türkler ve Endonezya Sultanlıkları arasındaki ilişkilerin asırlar önce Osmanlı döneminde başladığını kaydeden Küçükcan, Osmanlı İmparatorluğu arşivlerinde Yogyakarta Sultanlığı'na ilişkin belgeler olduğuna işaret etti. Küçükcan, kurulacak ortak komisyonla belgeler ışığında Türkler ve Yogyakarta Sultanlığı arasındaki bağların gün yüzüne çıkarılmasını önerdi.
Küçükcan görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin gelişmesinin neticesi olarak Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSİK) kurulduğunu ve YDSİK'nin ilk toplantısının şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti sırasında düzenlendiğini hatırlattı.
İki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını kaydeden Küçükcan, nisanda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsattı.
Büyükelçi Küçükcan, kültürel alandaki ilişkileri daha ileri taşımak amacıyla ilk şubesi Cakarta'da açılan Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) bir şubesinin de Yogyakarta kentinde açılmasının yararlı olacağını ifade etti.
Sri Hamengku Buwono X de Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Osmanlı-Yogyakarta Sultanlığı ilişkilerinin yer aldığı arşiv belgelerinin incelenmesinin yararlı olacağını söyledi.
Yogyakarta bölgesindeki üniversitelerde Türkiye köşeleri kurulmasının faydasına dikkati çeken Sri Hamengku Buwono X, halihazırda başka ülkelerin kültürel merkezler açtığını ve bölge halkına hitap edecek bir YEE ofisi kurulmasının kültürel ilişkilere önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.