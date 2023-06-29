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Dünya

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, PKK/YPG tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek ve vatandaşları ile sınırlarını korumak için gerekli tüm adımları atma konusunda kararlıdır." dedi.

Şerife Çetin  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, PKK/YPG tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi

Birleşmiş Milletler

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, "Türkiye, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine uygun olarak terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek ve vatandaşları ile sınırlarını korumak için gerekli tüm adımları atma konusunda kararlıdır." dedi.

Büyükelçi Önal, Suriye'de siyasi gelişmeler ve insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuştu.

Geçen hafta gerçekleşen Suriye konulu Astana görüşmelerinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğinin altının çizildiğini anımsatan Önal, ayrılıkçı gündemler ile terörün her tür ve tezahürüyle mücadele edilmesinin öneminin vurgulandığını kaydetti.

Önal, Suriye'deki mevcut siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için Anayasa Komitesi'nin en kısa zamanda tekrar bir araya gelmesi gerektiğine işaret etti.

Büyükelçi Önal, "Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sadece ülkenin istikrar ve toprak bütünlüğünü değil, bizim de varoluşsal ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit ediyor." dedi.

Terör örgütünün bu yılın başlangıcından bu yana Tel Rıfat ve Münbiç'ten Türkiye'ye ve Suriye'de muhalefetin kontrol ettiği bölgelere 67 saldırı düzenlediğine dikkati çeken Önal, "Türkiye, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine uygun olarak terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek ve vatandaşları ile sınırlarını korumak için gerekli tüm adımları atma konusunda kararlıdır." vurgusunu yaptı.

"Suriye'ye yardım mekanizmasının görev süresi uzatılmalı"

Suriye'de insani durumun kötüleştiğine dikkati çeken Önal, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin de sürdüğünü ifade etti.

Önal, BM ve ortaklarının Suriye'ye yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "BM ve insani yardım ortaklarının hayati operasyonlarını sürdürebilmesi için uzun vadeli bir perspektif ve öngörülebilirliğe ihtiyaçları var." diye konuştu.

Büyükelçi Önal, "Mevcut durumda, özellikle depremlerden en fazla zarar gören Suriye'nin kuzeybatısında BM'nin sınır ötesi yardım mekanizması milyonlarca Suriyeli için tek yaşam kaynağı. Bu nedenle Güvenlik Konseyi'nin, mekanizmanın görev süresini 12 ay süreyle uzatması kritik öneme sahip." açıklamasında bulundu.

Mekanizmaya yeni sınır kapıları dahil edilerek faaliyet alanın genişletilmesinin de öngörülebilirliğe katkı sağlayacağını kaydeden Önal, "Konsey üyelerine sadece insani saikleri dikkate almaları ve buna uygun hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz." diyerek sözlerine son verdi.

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