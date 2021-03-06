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Dünya

Türkiye'den Libya Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilecek güvenoyu oturumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti güvenoyu oturumuna ilişkin, "Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir." dedi.

Gökhan Varan   | 06.03.2021
Türkiye'den Libya Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilecek güvenoyu oturumuna ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libyalıların siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı demokratik adımın Libya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti’ne güvenoyunu görüşmek üzere 8 Mart’ta toplanacak Temsilciler Meclisi oturumu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Libyalı kardeşlerimizin siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım Libya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Ulusal Birlik Hükümeti’ne her türlü desteği sağlamaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Muhammed Menfi’yi ve Sayın Abdülhamid Dibeybe’yi telefonla arayarak tebrik etmiş ve Türkiye’nin desteğini vurgulamıştı. Seçilmiş Başbakan Dibeybe’nin Temsilciler Meclisi’ne sunduğu Ulusal Birlik Hükümeti’nin güvenoyu alarak biran evvel kurulmasını ve Libya’nın acil çözüm bekleyen sorunlarına eğilmesini temenni ediyoruz."

Libya'daki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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