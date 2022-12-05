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Dünya

Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mustafa Deveci   | 05.12.2022
Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın Sudan halkının beklentilerini karşılayacak ve tüm kesimleri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin temenni edildiği belirtildi.

Çerçeve anlaşma imzalanmasından dolayı memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sudan’da barış, refah ve istikrarın tesisine önem atfediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Sudan’ın ve Sudanlı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ordu yönetiminde bulunan, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin yaşandığı Sudan'da asker ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "çerçeve anlaşma", uluslararası ve bölgesel katılımla bugün başkent Hartum’da imzalanmıştı.

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