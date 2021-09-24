Dolar
8.84
Euro
10.37
Altın
1,747.06
ETH/USDT
2,893.70
BTC/USDT
42,149.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, Sırbistan'da Novi Pazar'dan sonra Niş kentinde konsolosluk açacak

Türkiye, Sırbistan'da Yeni Pazar'ın ardından gurbetçilerin sıla yolu üzerinde bulunan Niş kentinde konsolosluk açmaya hazırlanıyor.

Lejla Biogradlija, Mustafa Talha Öztürk   | 24.09.2021
Türkiye, Sırbistan'da Novi Pazar'dan sonra Niş kentinde konsolosluk açacak

Belgrad

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Niş kentinde açılacak konsolosluğun hem Türkiye'ye giden gurbetçilere hizmet vereceğini hem de ticari, ekonomi ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Ağustos-1 Eylül'de Sırbistan'a yaptığı ziyaret sırasında konsolosluğun açılma talimatının verildiğine işaret eden Aksoy, Sırbistan Dışişleri Bakanlığına gerekli girişimlerin yapıldığını ve açılışın en kısa sürede gerçekleşeceğini ifade etti.

Aksoy, Niş'teki konsolosluğun Türkiye'nin Sırbistan'daki ikinci konsolosluk ofisi olacağını belirterek, İstanbul ve Niş arasında tarifeli uçak seferlerinin başlatılmasının da gündemde olduğunun sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Niş Belediye Başkanı Dragana Sotirovski de Niş'teki konsolosluğun Sırbistan üzerinden seyahat eden Türk vatandaşlarına hizmet vereceğini ifade ederek, Türk iş adamlarının Niş kentine yatırımlarının da kolaylaşacağını söyledi.

Sotirovski, bölgedeki Osmanlı eserlerinin restorasyonunu üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayıları Trakya illerinde yükseldi
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi
Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Türkiye, Sırbistan'da Novi Pazar'dan sonra Niş kentinde konsolosluk açacak

Türkiye, Sırbistan'da Novi Pazar'dan sonra Niş kentinde konsolosluk açacak

Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iki NATO ülkesi olarak çok daha farklı konumda olmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iki NATO ülkesi olarak çok daha farklı konumda olmamız gerekir
Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi 'yok satıyor'

Kandıra'da üretilen şeker kamışı pekmezi 'yok satıyor'
Ülkelerinde 'otel karantinası' kalkan İngiliz turistler yine Muğla'yı tercih etti

Ülkelerinde 'otel karantinası' kalkan İngiliz turistler yine Muğla'yı tercih etti