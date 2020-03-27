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Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Türkiye ile AB arasında göçmen mutabakatına ilişkin görüşmeler sürüyor

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye ile AB arasında 18 Mart göçmen mutabakatına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Şerife Çetin   | 27.03.2020
Türkiye ile AB arasında göçmen mutabakatına ilişkin görüşmeler sürüyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye ile AB arasında 18 Mart göçmen mutabakatına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Sanal ortamda gerçekleştirilen günlük basın toplantısında konuşan Stano, mutabakata ilişkin son gelişmelere dair soruyu yanıtladı.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in dün akşam video konferans yoluyla düzenlenen liderler toplantısında konuya ilişkin bilgi verdiğini aktararak, "AB-Türkiye göçmen mutabakatına ilişkin görüşmeler ve değerlendirmeler devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Borrell'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile irtibatının da düzenli şekilde sürdüğünü belirten Stano, uzman düzeyinde de çalışmalar yapıldığını aktardı.

Erdoğan, sığınmacıların durumunu görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine Brüksel'e ziyaret gerçekleştirmiş, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le sığınmacıların durumunu görüşmüştü.

AB tarafı, görüşmenin ardından Türkiye ile AB'nin 18 Mart mutabakatına ilişkin eksikliklerin nasıl giderileceğine dair üst düzey görüşmelerin başlayacağını duyurmuştu.

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