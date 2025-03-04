Türkiye Diyanet Vakfından Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iç savaş ve insani krizin sürdüğü Yemen'deki birçok şehirde "Müminler ancak kardeştirler" sloganıyla yardım kampanyaları yürütüyor.
Yemen
Ramazan ayında Yemen'de yardım faaliyetleri yürüten TDV, Marib, Hadramut, Aden, Taiz, Abyan, Şabva, Seiyun, Mukelle ve Mahra gibi savaşın olumsuz etkisi altında kalan kentlerdeki ihtiyaç sahibi ailelere umut oluyor.
Vakfın Türkiye temsilcileri ve Yemen'deki gönüllülerle yürütülen yardım faaliyetleri, yerel halkın öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılıyor.
Ramazan ayı boyunca sürecek gıda ve kıyafet yardımlarından 7 bin 750 ailenin faydalanması hedefleniyor.
TDV'nin Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, bu yıl da Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulunduklarını söyledi.
Binlerce insana gıda yardımında bulunacaklarını ifade eden Alkan, "Buradaki kardeşlerimiz için en azından temel düzey ihtiyaçlarını dağıtmak üzere geldik. Burada gıda kolisi dağıtıyoruz. Toplamda 7 bin 750 aileye gıda yardımı yapacağız. Bu sayı aslında 38 bin 750 kişiye tekabül ediyor." dedi.
"Binlerce insana iftarlık veriyoruz"
Alkan, ramazan ayında ülkedeki fakir çocukları da sevindireceklerini dile getirerek, "Burada sadece temel gıda kolisi değil, aynı zamanda binlerce insana iftarlık veriyoruz ve binlerce çocuğa bayramlık kıyafeti dağıtıyoruz. Yaklaşık 3 bin çocuğa bayramda giyebilecekleri konseptte ayakkabı ve üst giyime yönelik birçok kıyafet dağıtımı olacak. Bayram gelince ailelerin artık bayramlık arayışına girmeden çocuklarının bayramlık kıyafetleri hazır olacak. Bunları da fuar gibi büyük alanlarda sergileyerek çocukları götürüyoruz ve onlar beğendiklerini seçerek alıp götürebiliyor." diye konuştu.
Vakıf olarak birçok yerde yardımda bulunduklarını anlatan Alkan, şöyle devam etti:
"Vakıf olarak Husilerin olmadığı, Yemen'in kendi yönetiminin olduğu tüm illerde dağıtımlarımız oluyor. Marib, Hadramut, Aden, Taiz başta geliyor diyebiliriz. Bunların içindeki büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirlerde de dağıtımlarımız devam ediyor. Bizim vakıf olarak sorumluluğumuz sadece bağışçılarımıza karşı değil. Onların bize şartlı olarak ödedikleri bağışları yerine getirirken, aynı zamanda faydalanıcı kişilere de karşı sorumluluklarımız var. İnsanların izzetinefsini kırmadan, onları üzmeden, bu halde olduklarını hissettirmeden, kardeşimiz olarak kucaklayıp bu yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Ulaştırdığımız yardımlar bizim kendi yardımlarımız değil, bize bağış emanet etmiş olanların hayır ve hasenatları, Rabbim onlardan razı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar titizlikle bunları hak eden kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz ki hem bağışçımız hem de buradaki faydalanıcı insanlar bu konuda memnun ayrılsın."
Alkan, sadece ramazan ayında değil, her zaman Yemen halkına destek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Temel gıda malzemelerini ramazan ayında dağıtıyoruz ancak diğer aylarda bu faaliyetlerimiz pek gerçekleşmiyor. Genelde buradaki insanların kalkınmasına yönelik faaliyetler yapıyoruz. Yani meslek edinmelerini sağlarsak, bu gıda kolilerine ihtiyaçları kalmaz. Bundan dolayı yılın geri kalan kısımlarında ailelerin kalkınmasına yönelik programlarımız oluyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.