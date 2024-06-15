Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı arifesinde trafikteki son duruma ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız.
logo
Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesilecek.

Cihan Okur  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Atbara

"2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda tüm hazırlıklarını tamamlayan TDV, Sudan'da Atbara ve Kesele olmak üzere iki bölgede faaliyet gerçekleştirecek.

Organizasyon kapsamında Sudan'da bu yıl yaklaşık 10 bin 500 hisse karşılığı 1500 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak.

Kurban Bayramı öncesi Sudan'daki organizasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren TDV gönüllüsü Mehmet Barak, tüm hazırlıkların tamamlandığını, bayramı beklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl yaklaşık 80 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapacağını belirten Barak, Sudan'daki faaliyetleri kendilerinin gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Barak, organizasyonu hassasiyetle yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sudan'da TDV olarak görevli ve gönüllülerinden oluşan 7 kişilik ekiple iki bölgede vatandaşlarımızın kurban ibadetlerinin yerine getirilmesine vekalet edeceğiz. Planladığımız yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın kesimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlarımızın emaneti olan hayvanlarımızın kontrollerini titizlikle tamamladık, kurban vasfı olup olmadığını inceledik. Vatandaşlarımızın emaneti emin ellerde. TDV'ye güvendikleri için teşekkür ederiz. Bütün halkımıza hayırlı bayramlar diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Gıda beslenme beyanlarına yeni düzenleme geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor

Benzer haberler

TDV, Afganistan’da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak

TDV, Afganistan’da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek

Türkiye Maarif Vakfınca Nijer'de 1600 öğrenciye eğitim veriliyor

BMGK'de, HDK'ye Faşir'i kuşatmasını sonlandırması çağrısı yapılan karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de, HDK'ye Faşir'i kuşatmasını sonlandırması çağrısı yapılan karar tasarısı kabul edildi
Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da 38 bin 500 hisse kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da 38 bin 500 hisse kurban eti dağıtacak
Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık, alıcı bekliyor

Düzce ve Zonguldak'ta ağırlıkları birer tona yaklaşan 2 kurbanlık, alıcı bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet