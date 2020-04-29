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Dünya

Türk Kızılay 4 bin 500 Pakistanlı aileye gıda yardımında bulunacak

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan aileler başta olmak üzere 4 bin 500 aileye gıda yardımı yapacak.

Behlül Çetinkaya   | 29.04.2020
Türk Kızılay 4 bin 500 Pakistanlı aileye gıda yardımında bulunacak Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu / AA

İslamabad

Türk Kızılayın Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bu yıl Pakistan'da dağıtlacak gıda kolisi sayısı ile dağıtım noktası sayısının arttırıldığını açıkladı. 

Camilo, ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ta bin aileye bugün itibariyle gıda kolilerini ulaştırmaya başladıklarını belirterek, "Kolilerimizde özellikle temel gıda malzemeleri ve Pakistanlıların çok kullandığı un gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca çocuklarımız için bisküvi ve kek gibi hediyeler de yer alıyor." dedi.

Pakistan'da salgın önlemleri nedeniyle yevmiyeli çalışan işçi ailelerinin ekonomik zorluklar yaşadığına değinen Camilo, "Bu yıl Pakistan'ın 15 farklı noktasında 24 kiloluk gıda kolileri dağıtacağız. Özellikle bu dönemde iş bulmakta zorluk çeken yevmiyeli işçilerin ailelerine ulaşmaya ve onları memnun etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Camilo, Türk Kızılay'ın, ramazan ayı boyunca dünya genelinde 80 binin üzerinde gıda kolisi dağıtarak 500 bine yakın insana ulaşacağını da sözlerine ekledi.

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