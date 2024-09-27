Dolar
34.16
Euro
38.21
Altın
2,662.57
ETH/USDT
2,670.60
BTC/USDT
65,987.00
BIST 100
9,730.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Türk heyeti ve birçok delegasyon Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabını protesto etti

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

Şerife Çetin  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Türk heyeti ve birçok delegasyon Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabını protesto etti

New York

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 11. yılında Balıkesir'deki kabri başında anıldı
Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın depremselliğini anlattı

Benzer haberler

Türk heyeti ve birçok delegasyon Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabını protesto etti

Türk heyeti ve birçok delegasyon Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabını protesto etti

BM son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet