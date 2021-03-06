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Dünya

Tunus'tan Türkiye'ye Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı

Tunus, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu.

Yosra Ouanes,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 06.03.2021
Tunus'tan Türkiye'ye Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı

Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan'daki helikopter kazası sebebiyle Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazada şehit olan askerler için taziye, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulunuldu.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin perşembe günü kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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