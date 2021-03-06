Tunus'tan Türkiye'ye Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı
Tunus, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu.
Tunus
Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan'daki helikopter kazası sebebiyle Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, kazada şehit olan askerler için taziye, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulunuldu.
Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin perşembe günü kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.