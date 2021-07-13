Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Gannuşi, Kovid-19'a yakalandı
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Gannuşi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.
Tunus
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin bu akşam yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Gannuşi'nin tüm sağlık kontrollerinin yapıldığı, gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve çalışmalarını uzaktan yürüteceği kaydedildi.
Gannuşi, nisan ayında başkent Tunus'un kuzeyindeki bir Kovid-19 aşı merkezinde ikinci doz aşısını olmuş ve ardından Tunus halkına aşı olmaları için Sağlık Bakanlığının elektronik sistemine kaydolmaları çağrısında bulunmuştu.
Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulunmuştu.
Bakanlığın yayımladığı en son verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 16 bin 494 kişi hayatını kaybetti, 501 bin 923 kişi enfekte oldu, 400 bin 378 kişide iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.