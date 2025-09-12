Dolar
Dünya

Tunus’taki Küresel Sumud Filosu'nun yarın Gazze'ye hareket etmesi öngörülüyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi'ne hareketinin kötü hava koşulları nedeniyle yarın öğleden sonraya ertelendiği bildirildi.

Mehmet Akif Turan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Tunus’taki Küresel Sumud Filosu'nun yarın Gazze'ye hareket etmesi öngörülüyor

Tunis

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, sosyal medya hesabından filoya ilişkin açıklama yaptı.

Bucuma, “31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan ve Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler ile Tunus’tan filoya katılacak teknelerden hazır olanlardan 2'si ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na geldi. Kötü hava şartlarından dolayı Gazze’ye hareket 13 Eylül Cumartesi günü öğleden sonraya ertelendi.” ifadelerini kullandı

Halil Bucuma, başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'nda kalan teknelerin de 13 Eylül’de Gazze’ye hareketten önce Binzert'e ulaşmalarının beklendiğini kaydetti.

Dün gece geç saatlerde Binzert kentine ulaşan tekneler, coşkuyla karşılanmıştı.

Küresel Sumud Filosu 10 Eylül’de Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkmayı planlıyordu

Binlerce Tunuslunun katılımıyla dün yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Küresel Sumud Filosu'na 50’ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

