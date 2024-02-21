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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tunus’ta Filistin’e destek gösterisinde ABD protesto edildi

Tunus’ta düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) İsrail’in Gazze’de soykırımı durdurma kararını veto etmesi protesto edildi.

Mehmet Akif Turan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Tunus’ta Filistin’e destek gösterisinde ABD protesto edildi

Tunus

Tunus Normalleşme ile Yüzleşme Ağının çağrısı üzerine başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesinde düzenlenen eyleme yüzlerce gösterici katıldı.

Filistin ve Tunus bayraklarının açıldığı gösteride, “Fransa ve ABD, Gazze’ye saldırıların ortağı”, “Şan ve şeref Kassam’a, utanç ve ayıp Arap yöneticiler”, “Gazze, gururumuzun simgesi” sloganları atıldı.

Gösteride konuşan Tunus Hoşgörü Birliği Başkanı Sehaddin el-Masriy, “Filistin halkına, Arap ve İslam toplumuna saldırıları yapan ABD’dir. Tüm insanlık ABD’nin bu saldırılarına şahitlik etti. 15 ülkeden 13’ü soykırımı durdurma kararına evet oyu vermesine rağmen ABD bu kararı veto etti.” ifadelerini kullandı.

Salı günü Cezayir'in sunduğu, Gazze'de insani nedenlerden dolayı "derhal" ateşkes çağrısında bulunan karar taslağı 15 üyeden 13'ünün desteğini alırken, İngiltere çekimser oy kullanmış ABD ise kararı veto etmişti.

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