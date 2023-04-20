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Dünya

Tunus’ta 17 Nisan’da gözaltına alınan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

Mehmet Akif Turan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Tunus’ta 17 Nisan’da gözaltına alınan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tutuklandı

Tunis

17 Nisan’da iftar vaktinde güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı.

Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın “devlet güvenliğine karşı komplo” dosyası kapsamında olduğunu kaydetti.

Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan Nahda Hareketi ileri gelenlerinden Muhammed el-Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer 6 Nahda Hareketi üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına tepkiler ve parti binalarının kapatılması

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" için muhalefete çağrıda bulunulmuştu.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi de 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri merkez ile Nahda Hareketi merkezinin kapatıldığını bildirmişti.

Tunus İrade Partisi tarafından yapılan açıklamada da ülke yetkililerinin, partinin başkent Tunus'taki genel merkezini kapattığı duyurulmuştu.

Gannuşi'nin neyle suçlandığına ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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