Euro
8.85
Dolar
7.50
BIST 100
1,099.68
Altın
1,947.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump'tan 'Kovid-19'u önemsiz gösterdi' iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgınını önemsiz gösterdiği iddialarıyla ilgili, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik." dedi.

Dildar Baykan   | 09.09.2020
Trump'tan 'Kovid-19'u önemsiz gösterdi' iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Yüksek Mahkemesi için 20 yargıç adayını açıkladı. Adaylar arasında, Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton, Ted Cruz ve Josh Hawley'in olması dikkatlerden kaçmadı. 

Öte yandan Trump, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi." iddialarına da yanıt verdi.

"Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum"

Trump, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu." diye konuştu.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile "başarılı" bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük ilerleme kaydedeceklerini vurgulayan Trump, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik, biz ortalığa çıkıp 'büyük bir problemimiz var' diye bağırarak insanları korkutmak istemedik. Acilen tüm dünyadan maske ve cerrahi önlük almaya başladık, çünkü bu malzemelerin fiyatlarının satın alamayacak kadar pahalı olmasını istemedik." dedi.

Trump, bu davranışının halkta güven kaybına yol açıp açmayacağının sorulması üzerine, "Ben bunun da halkın güveninin bir parçası olduğuna inanıyorum, bu tür durumlarda liderlik göstermek zorundasınız.Yapmak isteyeceğiniz son şey ise ülkede panik yaratmak olur." ifadelerini kullandı.

Salgının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayan Trump, "Woodward'ın şu an yaptığı bir siyasi saldırı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'tan 'Kovid-19'u önemsiz gösterdi' iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik
Sivas'ta Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor

Benzer haberler

Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

Trump'tan 'Kovid-19'u önemsiz gösterdi' iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik

Sivas'ta Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat