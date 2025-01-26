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Dünya

Trump'tan göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermeyen Kolombiya'ya tarife yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatını verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin Okay  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Trump'tan göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermeyen Kolombiya'ya tarife yanıtı

New York

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'den giden ve "çok sayıda kaçak suçluyu taşıyan" iki geri dönüş uçağının Kolombiya'ya inmesine izin verilmediğini öğrendiğini belirten Trump, "Bu emir, halkı arasında zaten pek sevilmeyen Kolombiya'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından verildi." ifadesini kullandı.

Trump, Petro'nun uçakların ülkeye inişine izin vermemesinin ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, acil ve kararlı misilleme tedbirlerinin alınması talimatı verdiğini aktardı.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.

Trump, Kolombiya devlet yetkililerinin yanı sıra onların tüm müttefik ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptalleri talimatı verdiğini ifade ederek, Kolombiya hükümetinin tüm parti üyeleriyle ailelerine ve destekçilerine vize yaptırımları getirileceğini kaydetti.

Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimlerinin artırılacağına işaret eden Trump, hazine, bankacılık ve finansal yaptırımların da uygulanacağını belirtti.

Trump, bu tedbirlerin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Kolombiya hükümetinin, ABD'ye zorla gönderdiği suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı uçuşları başlamıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 24 Ocak'ta düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını açıklamıştı.

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız." değerlendirmesini yapmıştı.

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