Trump'tan "Epstein'e doğum günü mektubu" haberi için Murdoch'a dava
Trump, cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ'nin sahibi Murdoch’un, davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
New York
ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sahibi Rupert Murdoch’un, davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
- Trump, kendisinin Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı
- Trump, Epstein dosyalarının sürekli gündemde tutulmasına tepki gösterdi
- ABD'li gazeteci Carlson, Epstein'ın "İsrail için çalıştığını, başkentte bunu herkesin bildiğini" iddia etti
Trump, Truth Social medya hesabından Epstein'e gönderdiği iddia edilen doğum günü mektubu hakkında paylaşım yaptı.
Mektupla ilgili haber yapan WSJ'nin sahibi Murdoch'u mahkemeye vereceğini aktaran Trump, "Rupert Murdoch'un kendisine ve 'çöp yığını' gazetesi WSJ'ye karşı davamda ifade vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.
WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.
"Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.
Trump ise sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin "sahte olduğunu" savunarak, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini öne sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.