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Dünya

Trump'tan AB'nin Amerikan vatandaşları için yeni vize düzenlemesine tepki

Eski ABD Başkanı Trump, AB'nin, ABD vatandaşları için yeni seyahat düzenlemesi getirmesine tepki göstererek, "(Avrupalılara) askeri koruma ve ticaret dahil her şeyi veriyoruz. Şimdi ise (Avrupa'ya) gitmek için onlara para ödememiz gerekiyor." dedi.

Tuğçenur Akgün  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Trump'tan AB'nin Amerikan vatandaşları için yeni vize düzenlemesine tepki

New York

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD vatandaşları için yeni seyahat düzenlemesi getirmesine tepki göstererek, "(Avrupalılara) askeri koruma ve ticaret dahil her şeyi veriyoruz. Şimdi ise (Avrupa'ya) gitmek için onlara para ödememiz gerekiyor. ABD'ye saygı kalmamış. Başkan olarak buna izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD vatandaşlarının 2024'ten itibaren AB ülkelerine seyahat edebilmek için vize almaları gerekeceğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Şunu bir düşünün; (Avrupalılara) askeri koruma ve ticaret dahil her şeyi veriyoruz. Şimdi ise (Avrupa'ya) gitmek için onlara para ödememiz gerekiyor. ABD'ye saygı kalmamış. Ben başkan olarak buna izin vermeyeceğim. Bu uygulama çok hızlı bir şekilde sona erecek."

60'tan fazla "vizeden muaf" ülke vatandaşı, ETIAS'a başvurarak onay alacak

AB, 2024'ten itibaren aralarında ABD'nin de bulunduğu 60'tan fazla "vizeden muaf" ülkenin vatandaşlarının, Avrupa ülkelerine seyahat etmesi için 2024'ten itibaren Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS) başvurarak onay almaları gerektiğini duyurmuştu.

Bir dizi kişisel bilgilerin sunulması istenen ETIAS'a başvuru ücretinin ise yaklaşık 7 avro (yaklaşık 8 dolar) olması bekleniyor.

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