Dolar
35.93
Euro
37.30
Altın
2,843.81
ETH/USDT
2,810.60
BTC/USDT
99,031.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Kennedy, Senato'daki panelde onay almak için ilerleme kaydetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığı için seçtiği Robert F. Kennedy, bugünkü Senato panelindeki tartışmaları önde tamamlayarak genel oylama aşamasına ilerledi.

Mücahit Oktay  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Kennedy, Senato'daki panelde onay almak için ilerleme kaydetti

Washington

Uzun süredir aşı ve kürtaj karşıtı olmakla eleştirilen ve Sağlık Bakanlığı gibi bir kurumu yönetmesine sıcak bakılmayan Kennedy, bugün Senato'da düzenlenen panelde oyların çoğunu alarak bir sonraki aşama olan genel oylamaya katılma hakkını elde etti.

Kennedy için bugünkü panelde 14 Cumhuriyetçi Senatör lehte, 13 Demokrat Senatör ise aleyhte görüş bildirdi.

Trump'ın bakan adayları arasında en çok itiraz edilen isimlerden biri olarak öne çıkan Kennedy, Senato'nun son panelinde aşılara karşı olan tutumuyla ilgili bir çok soruyu cevaplamak ve muhataplarını ikna etmek için uğraştı.

Senato'da yapılacak genel oylamanın tarihi henüz netleşmezken, Demokrat Senatörlerin tamamıyla birlikte Cumhuriyetçi Senatörlerden 3'ünün aleyhte oy kullanması durumunda Kennedy onay için yeterli oya ulaşamamış olacak.

Kennedy, geçen hafta Senato'da yapılan iki duruşmada aşı karşıtı olduğunu reddetmiş ve sadece aşıların riskleri hakkında daha fazla veri aradığını söylemişti.

Öte yandan Trump, Senato'daki panel devam ederken Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ülkedeki otizm vakalarına dikkati çekerek, "20 yıl önce, çocuklarda otizm 10 binde birdi. Şimdi 34'te bir. Gerçekten bir şeyler yanlış." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız
Türkiye'nin sembol yapıları 4 Şubat Kanser Günü'nde ışıklandırıldı
Bakan Tunç: Haksız tahrik uygulamasıyla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile dayanışma içinde, terörün olmadığı, huzur iklimini ortak coğrafyamızda hakim kılacağız
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Kennedy, Senato'daki panelde onay almak için ilerleme kaydetti

Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Kennedy, Senato'daki panelde onay almak için ilerleme kaydetti

ABD Başkanı Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı

ABD'de, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail" yaptırımı öngören tasarı Senatoya takıldı

Trump'ın Senato onayı bekleyen bakan adaylarının yerine vekaleten atamalar yapıldı

Trump'ın Senato onayı bekleyen bakan adaylarının yerine vekaleten atamalar yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet