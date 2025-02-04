Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Kennedy, Senato'daki panelde onay almak için ilerleme kaydetti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığı için seçtiği Robert F. Kennedy, bugünkü Senato panelindeki tartışmaları önde tamamlayarak genel oylama aşamasına ilerledi.
Washington
Uzun süredir aşı ve kürtaj karşıtı olmakla eleştirilen ve Sağlık Bakanlığı gibi bir kurumu yönetmesine sıcak bakılmayan Kennedy, bugün Senato'da düzenlenen panelde oyların çoğunu alarak bir sonraki aşama olan genel oylamaya katılma hakkını elde etti.
Kennedy için bugünkü panelde 14 Cumhuriyetçi Senatör lehte, 13 Demokrat Senatör ise aleyhte görüş bildirdi.
Trump'ın bakan adayları arasında en çok itiraz edilen isimlerden biri olarak öne çıkan Kennedy, Senato'nun son panelinde aşılara karşı olan tutumuyla ilgili bir çok soruyu cevaplamak ve muhataplarını ikna etmek için uğraştı.
Senato'da yapılacak genel oylamanın tarihi henüz netleşmezken, Demokrat Senatörlerin tamamıyla birlikte Cumhuriyetçi Senatörlerden 3'ünün aleyhte oy kullanması durumunda Kennedy onay için yeterli oya ulaşamamış olacak.
Kennedy, geçen hafta Senato'da yapılan iki duruşmada aşı karşıtı olduğunu reddetmiş ve sadece aşıların riskleri hakkında daha fazla veri aradığını söylemişti.
Öte yandan Trump, Senato'daki panel devam ederken Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ülkedeki otizm vakalarına dikkati çekerek, "20 yıl önce, çocuklarda otizm 10 binde birdi. Şimdi 34'te bir. Gerçekten bir şeyler yanlış." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.