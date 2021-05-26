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Dünya

Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava aşamasına gelindiği belirtildi.

İslam Doğru   | 26.05.2021
Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

New York

Washington Post’ta yer alan haberde, Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu kaydedildi.

Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde, eski Başkan Trump ve şirketlerindeki yöneticileri hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürinin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerinde iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

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