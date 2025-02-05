Trump'ın Gazze planı, merkezden aşırı sağa İsrailli siyasileri aynı çizgide buluşturdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını, İsrail'deki merkezden sağa geniş bir siyasi yelpazedeki politikacıları aynı çizgide bir araya getirdi.
Kudüs
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına desteklerini açıkladılar.
- ABD Başkanı Trump: ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak
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Merkez sağ olarak tanımlanan Yeni Umut Partisi'nin lideri Saar, yaptığı konuşmada, "Ezber bozan fikirleri değerlendirmek gerek." diyerek Trump'ın "yaşanmaz hale gelen Gazze için bir çözüm bulmaya çalıştığını" öne sürdü.
Saar, "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin insanlık dışı olduğu" itirazına karşı "özgür iradeleriyle göç etmeleri" ve "kabul eden bir ülke olması" halinde bir sorun olmadığını savundu.
"Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz"
Gece saatlerinde X hesabından Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'daki fotoğrafını paylaşarak "Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız." yorumunda bulunan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, İsrail meclisinde yaptığı konuşmada bir kez daha Trump'ın planına değinerek Filistinlilerin topraklarını sonsuza kadar kaybettiğini göreceğini ileri sürdü.
Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." diyerek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olmasına rağmen "sağcı hükümette" kalmaya devam etmesinin, perde arkasında yapılanları iyi bilmesinden kaynaklandığını ve bunun "sadece bir başlangıç" olduğunu iddia etti.
Ana muhalefet lideri de Trump ve İsrail hükümetine destek verdi
Siyasi yelpazenin merkezinde bulunan Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Ordu radyosuna verdiği röportajda, Trump'ın planını "bomba" olarak tanımladı.
ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e ve güvenliğine bağlı olduğunu söyleyen ana muhalefet lideri, Trump'ın Abraham Anlaşmalarına öncülük ettiği için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini ileri sürdü.
Lapid, Trump'ın açıklamalarından heyecan duyduğunu ve Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasının İsrail için iyi olduğunu söyledi.
Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
Donald Trump, Beyaz Sarayda kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.