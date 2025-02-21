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Dünya

Trump: Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakerelerine Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davet edilmemesine ilişkin, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Hakan Çopur  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Trump: Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum

Washington

ABD Başkanı Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.

Riyad'daki müzakerelere Zelenskiy'nin neden davet edilmediğine ilişkin Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'e gittiğini ancak orada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve bundan pişman olduğunu kaydetti.

Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenskiy toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin 3 yıldır süren savaşı durdurmak için birçok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti.

"Putin anlaşma yapmak zorunda değildi"

Trump, "Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenskiy de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya'nın savaşı bitirecek bir anlaşmayı yapabileceğine inandığını aktaran Trump, bunun tüm ülkelerin çıkarına olduğunu vurguladı.

"Zelenskiy'nin elinde kart yok"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik gelinen süreçte Zelenskiy'nin elinde güçlü argümanlar olmadığını öne süren Trump, gidişatta Putin'in elindeki kozların daha fazla olduğunu belirtti.

"Yıllardır bu süreci izliyorum ve onun kartsız pazarlık yapmasını izliyorum. Onun elinde kart yok. Bundan bıkarsınız. Ben bıktım." diyen Trump, Rusya ile müzakere sürecine devam edeceklerini bildirdi.

Savaşı durdurmak için Avrupa ülkelerinin hiçbir şey yapmadığını da ifade eden Trump, "(Putin) Sadece benim yüzümden konuşmak istiyor. Ben işin içinde olmasaydım, birbirleriyle konuşuyor olmazlardı. Ben olmasaydım Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ederdi." şeklinde konuştu.

"Gazze planı benim planım"

Öte yandan, Trump, Gazze'yi ABD'nin "devralması" ve "yeniden inşa etmesine" yönelik planı konusunda da açıklama yaptı.

Trump, "Size bunu yapmanın yolunu söyleyeceğim, Gazze planı benim planım. Bence gerçekten işe yarayan plan bu. Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp bunu tavsiye ediyorum. ABD bu bölgenin sahibi olacak ve orada Hamas olmayacak. Sonra orayı geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mısır ile Ürdün'e her yıl milyarlarca dolar destek sağladıklarını dile getiren Trump, bu ülkelerin kendi planına tamamen destek vermemesiyle ilgili, "Bunu söyledikleri zaman biraz şaşırdım." yorumunu yaptı ve bu ülkelerle anlaşacağına inandığını belirtti.

ABD Başkanı, "Planımın iyi olduğunu düşünüyorum. Onları çıkarıp başka yere taşırsınız, güzel ve kalıcı yerler inşa edersiniz ve sonra Gazze Şeridi'ni alırsınız." değerlendirmesinde bulundu.


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