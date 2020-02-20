Euro
6.57
Dolar
6.08
BIST 100
119,196.10
Altın
1,608.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı

ABD Başkanı Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün başına, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'i vekaleten atadığını duyurdu.

Dildar Baykan   | 20.02.2020
Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) başına, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i vekaleten atadığını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell'in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Grenell'in, yurt dışında ABD'yi "çok iyi" bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğinin altını çizdi.

Trump, DNI'da söz konusu görevi yürüten ve ABD yasaları gereği 12 Mart'tan önce görevinden ayrılması gereken, Joseph Maguire'e de teşekkür etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı