Trump, Ukrayna politikasını eleştiren eski danışmanına tepki gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna politikasını eleştiren ilk başkanlığı dönemindeki Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'a, sert bir şekilde tepki gösterdi.
New York
Trump, Social Truth hesabından yaptığı paylaşımda, eski danışmanı için, "HR (Herbert Rahmond) McMaster zayıf ve tamamen etkisiz bir kaybeden." ifadesini kullandı.
Kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "oyununa geldiğini" iddia eden McMaster'a art arda paylaşımlarla cevap veren Trump, Putin konusunda endişelenmek yerine, ABD'nin sınır güvenliği konusuna daha çok odaklanılması gerektiğini belirtti.
Donald Trump, "Putin konusunda endişelenmeye daha az, ülkemize giren göçmen tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden gelenler konusunda endişelenmeye daha çok zaman ayırmalıyız ki Avrupa gibi olmayalım." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın paylaşımlarının, McMaster'ın, kendisini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da, kameralar önünde tartışmasını eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.
Dün bir televizyon kanalına röportaj veren McMaster, "Trump, diğer başkanların oyuna getirildiği gibi aynı şekilde oyuna getiriliyor. Vladimir Putin bundan daha mutlu olamazdı." diye konuşmuştu.
McMaster, ayrıca Trump'ın son haftalardaki söylemlerinin, iradeye ihtiyaç duydukları bir zamanda Ukrayna halkına "bir dizi ağır darbe" indirdiğini savunmuştu.
Donald Trump, 20 Şubat 2017'de, Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı ulusal güvenlik danışmanlığına atamıştı. Trump, 9 Nisan 2018'de McMaster'ı görevden almıştı.
Trump-Zelenskiy tartışması
ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.