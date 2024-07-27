Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,280.50
BTC/USDT
67,932.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu.

Islam Doğru  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu

New York

Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim.” yazdı.

Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer “vatanseverleri” onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın.” ifadeleriyle tamamladı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 hedef imha edildi
Faslı filozof Taha Abdurrahman: Baktığımızda bütün dünya aslında bir Gazze'dir
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki
Muğla'da bal deposunda yangın çıktı
Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çarptı

Benzer haberler

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu

Trump'ın yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılıyor

ABD'deki ankette seçimi belirleyecek kritik eyaletlerde Harris, Trump'ın hemen arkasında

ABD'deki ankete göre Trump ile Harris arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü

ABD'deki ankete göre Trump ile Harris arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü
Netanyahu'nun Kongre konuşması: Yalan, ezber ve ABD içişlerine müdahale

Netanyahu'nun Kongre konuşması: Yalan, ezber ve ABD içişlerine müdahale
Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden ve Trump'a mektup gönderdi

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden ve Trump'a mektup gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet