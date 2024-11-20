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Dünya

Trump, SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılmasını Musk'la izledi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılması törenine Musk ile katıldı.

Hakan Çopur  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Trump, SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılmasını Musk'la izledi

Washington DC

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, son dönemde kendisiyle yakın siyasi ilişkisi olan Musk ile Texas'taki Starship roketinin uzaya fırlatılma seremonisinde yer aldı.

SpaceX'in en büyük roketi olan Starship'in uzaya 6. kez fırlatılması dolayısıyla ikiliyi bir araya getiren etkinlik, Amerikan medyasının da büyük ilgisini çekti.

Seçim sürecinde kendisine büyük miktarda bağış yapan Musk'ı, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendireceğini belirten Trump, Starship'in fırlatma törenine katılarak Musk'a verdiği desteği de ortaya koymuş oldu.

Roketin fırlatıcısı bu sefer başarılı iniş yapamadı

Texas'taki fırlatma alanından yerel saatle 16:00'da başarılı şekilde fırlatılan Starship roketinin fırlatıcısı, kısa süre sonra taşıdığı mekiği uzaya bırakarak geri döndü.

Son test uçuşunda yere başarılı şekilde geri dönerek fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde inen fırlatıcı, henüz açıklanmayan sebeple bu sefer aynı alana iniş yapamadı.

Ekranlara yansıyan iniş görüntülerine göre Meksika Körfezi açıklarında denize yavaşça iniş yapan fırlatıcının kısa süre sonra patladığı görüldü.

SpaceX yetkilileri, Starship test denemelerine devam edeceklerini ve programlarında herhangi bir sapma olmadığını belirtti.

Yaklaşık 121 metre uzunluğunda ve yeniden kullanılabilen Starship roketi, bugüne kadar yapılmış en büyük roket olarak biliniyor.

SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

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