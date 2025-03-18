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Dünya

Trump, sınır dışı işlemlerini hızlandıran kararını iptal eden federal yargıcın azlini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran ve sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi askıya alan federal yargıcın görevinden azlini talep etti.

Damla Delialioğlu, Aynur Şeyma Asan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Trump, sınır dışı işlemlerini hızlandıran kararını iptal eden federal yargıcın azlini istedi

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yetkilendirmeyi devreye sokan kararı engelleyen Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg'i hedef aldı.

Boasberg'i "sorun çıkaran ve provokatör" diye niteleyen Trump, bu federal yargıcı atayan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimlerde kendisi kadar başarılı olmadığını savunarak, "Ben birçok sebepten ötürü açık ara farkla kazandım ancak yasa dışı göçle mücadele bu tarihi başarının bir numaralı sebebi olabilir. Ben seçmenlerin istediğini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Huzuruna çıkmak zorunda olduğum diğer sahtekar yargıçlar gibi bu yargıç (Boasberg) da görevinden azledilmeli. Çoğu akıl hastası katil olan vahşi, şiddet yanlısı, kaçık suçluları ülkemizde istemiyoruz. Amerika'yı yeniden büyük yapalım." dedi.

ABD basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Roberts, "İki asrı aşkın süredir yargı kararıyla ilgili anlaşmazlıklara uygun yanıtın azil olmadığı biliniyor. Normal temyiz inceleme süreci bu amaç için bulunuyor." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Trump, sadece savaş döneminde kullanılan yasanın yetkilerine başvurmuştu

ABD Başkanı Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

Öte yandan, Washington DC Bölge Yargıcı Boasberg, söz konusu yetkileri karardan saatler sonra geçici olarak askıya almıştı.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt​​​​​​​, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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