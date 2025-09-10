Dolar
41.28
Euro
48.42
Altın
3,640.75
ETH/USDT
4,345.80
BTC/USDT
113,715.00
BIST 100
10,586.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump silahlı saldırıya uğrayan destekçisi Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırıya uğrayan destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mücahit Oktay  | 10.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Trump silahlı saldırıya uğrayan destekçisi Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu

New York

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, Charlie Kirk’in öldüğünü duyurdu

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Utah eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerini kullandı.

Trump, Kirk'ün herkes tarafından "sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirtti.

Ailesine taziyelerini sunan Trump, paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.

Öte yandan Utah Belediye Başkanlığı, şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
37 ile yeni emniyet müdürü atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail üzerindeki baskıların mutlaka artırılmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal konut arzına önümüzdeki dönemde büyük bir ağırlık vermeyi düşünüyoruz
DMM, "haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasını yalanladı
Ankara'da otomobil yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attı

Benzer haberler

ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor

ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor

Trump silahlı saldırıya uğrayan destekçisi Charlie Kirk'ün öldüğünü duyurdu

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı

ABD'deki ankete göre halkın yüzde 56'sı Trump'ın başkanlık performansından memnun değil

ABD'deki ankete göre halkın yüzde 56'sı Trump'ın başkanlık performansından memnun değil
ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın kente Ulusal Muhafız konuşlandırması protesto edildi

ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın kente Ulusal Muhafız konuşlandırması protesto edildi
Trump yönetimi, temyiz mahkemesinin tarifeler konusundaki kararı sonrası Yüksek Mahkemeye başvurdu

Trump yönetimi, temyiz mahkemesinin tarifeler konusundaki kararı sonrası Yüksek Mahkemeye başvurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet