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Dünya

Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine yönelik saldırısını "korkunç" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine yönelik saldırısının "korkunç" olduğunu belirterek, bu savaşın başlamasının eski başkan Joe Biden'ın hatası olduğunu söyledi.

Şerife Çetin  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine yönelik saldırısını "korkunç" olarak nitelendirdi

New York

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Sumi'ye yönelik saldırısının sorulması üzerine Trump, "Bence korkunçtu." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm savaşın "berbat" bir şey olduğunu kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu ülke savaşın başlamasına asla izin vermezdi. Bu savaş utanılacak bir şey." diye konuştu.

Savaşın başlamasının Biden'ın hatası olduğunu ifade eden Trump, "Bu benim savaşım değil. Bu Biden'ın savaşı. Ben sadece durdurmaya ve çok sayıda hayat kurtarmaya çalışıyorum." dedi.

Rus ordusunun, bugün Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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