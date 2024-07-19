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Dünya

Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti.

Islam Doğru, Şerife Çetin  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

New York

Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

"Demokrat Parti, siyasi rakiplerini demokrasi düşmanı olarak etiketlemeyi bırakmalıdır”

Trump, konuşmasında son zamanlarda ülkedeki siyasi kutuplaşmanın arttığını işaret ederek, muhalefetin hukuken suçlanmaması veya siyasi anlaşmazlığın şeytanlaştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu ruhla Demokrat Parti, adalet sistemini silahlandırmayı ve siyasi rakiplerini demokrasi düşmanı olarak etiketlemeyi derhal bırakmalıdır.” dedi.

“Bu gece, tüm ulus için, her vatandaşa bir vizyon ortaya koymak için buradayım” diyen Trump, kasımda yapılacak seçimlerin “ülke tarihinin en önemli seçimi” olacağını savunarak, Biden yönetimine yüklendi.

Mevcut iktidarın ekonomi, enerji, düzensiz göçmen sorunu, dış politikadaki problemleri çözemeyeceğini savunan Trump, “Bu gece Amerika'nın büyük halkına şu sözü veriyorum: Yıkıcı enflasyon krizini sona erdireceğim, faiz oranlarını ve enerji maliyetini derhal düşüreceğim. Sondaj yapacağız bebeğim, sondaj” diye konuştu.

Trump, iktidara geldiğinde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğini söyleyerek, “Ben başkan olsaydım bunların hiç biri zaten asla olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasının sonunda Trump, “Sadece birkaç gün önce sizinle olan yolculuğum neredeyse sona eriyordu. Ama bu gece yine buradayız, hep birlikte toplanmış, geleceği konuşuyoruz” sözlerine yer vererek, katılımcılardan tekrar başkan seçilmek için destek istedi.

Trump, konuşmasının sonunda sahneye çıkan aile üyeleriyle müzik ve tavandan bırakılan balonların eşliğinde kongreye katılan partililere veda etti.

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