Dolar
38.12
Euro
43.60
Altın
3,304.49
ETH/USDT
1,560.00
BTC/USDT
83,161.00
BIST 100
9,323.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor
logo
Dünya

Trump, kritik minerallere tarife getirilmesine zemin hazırlayacak inceleme başlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallere tarife uygulanmasını değerlendirmek üzere bir inceleme başlatılması talimatını verdi.

Dilara Karataş  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Trump, kritik minerallere tarife getirilmesine zemin hazırlayacak inceleme başlatıyor

Ankara

Trump, Ticaret Bakanlığına, yasa kapsamında kritik mineraller üzerine ulusal güvenlik incelemesi başlatması talimatını veren bir kararname imzaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararnamede, ABD'nin bu minerallerin ithalatına bağımlılığının "ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ve ekonomik refah ile dayanıklılık açısından risk oluşturabileceği" belirtildi.

Kararnameye göre, Ticaret Bakanlığının, 180 gün içinde soruşturma bulgularını Trump'a sunması ve tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağını önermesi gerekiyor.

Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı.

Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'nin "Yüzyılın En Uzun İşgali: Filistin" ve "Gazze'de Sağlık Çalışanı Olmak" kitapçıkları yayımlandı
Türkiye koruyucu aile modeliyle dünyaya örnek oluyor
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Prenses, kurbağa ve Avrupa ordusu masalı

Prenses, kurbağa ve Avrupa ordusu masalı

ABD Başkanı Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından geri çekildiğini belirtti

Trump, federal ofislerin başkentin dışına taşınmasına izin veren kararnameyi imzaladı

Trump, kritik minerallere tarife getirilmesine zemin hazırlayacak inceleme başlatıyor

Trump, kritik minerallere tarife getirilmesine zemin hazırlayacak inceleme başlatıyor
Kanadalı akademisyenlere ABD'ye "gereksiz" seyahatten kaçınmaları uyarısı

Kanadalı akademisyenlere ABD'ye "gereksiz" seyahatten kaçınmaları uyarısı
Trump yönetiminden kömürle çalışan en az 66 santrale hava kirliliği kurallarından muafiyet

Trump yönetiminden kömürle çalışan en az 66 santrale hava kirliliği kurallarından muafiyet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet