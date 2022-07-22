Dolar
17.72
Euro
18.06
Altın
1,713.62
ETH/USDT
1,562.50
BTC/USDT
22,900.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump Kongre baskını olurken 2,5 saat boyunca Beyaz Saray'daki yemek odasında televizyon izlemiş

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, Kongre baskınının olduğu esnada dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2,5 saat boyunca yemek odasında Fox News izlediğini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 22.07.2022
Trump Kongre baskını olurken 2,5 saat boyunca Beyaz Saray'daki yemek odasında televizyon izlemiş

Washington DC

6 Ocak Soruşturma Komitesi, bugün Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 187 dakikayı mercek altına aldı.

Temsilciler Meclisindeki oturumda Trump döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olarak görev alan Matthew Pottinger ve eski Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ifade verdi.

Komite üyelerinden Elaine Luria, yaptıkları birçok görüşmeye dayanarak Trump'ın Kongre baskınının yaşandığı dakikalarda Beyaz Saray'daki hareketlerini derlediklerini belirterek, "Trump o gün Beyaz Saray önündeki konuşmasını bitirdikten 15 dakika sonra, Kongrenin etrafının sarıldığını ve saldırı altında olduğunu biliyordu." ifadesini kullandı.

Luria, Trump'ın baskın anlarında yaklaşık 2,5 saat boyunca Beyaz Saray yemek odasına kendisini kapadığını ve Fox News'i izlediğini belirtirken, o dakikalarda kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen resmi fotoğrafçıyı da reddettiğini kaydetti.

Trump, olayları kınaması için yapılan uyarıları dinlememiş

Trump'ın baskın anlarında danışmanları tarafından şiddeti kınama konusunda uyarıldığını belirten Luria, "Neredeyse herkes, Trump'ı şiddeti kesin bir dille kınaması konusunda uyardı. Ancak eski başkan insanların yalvardığı şeyi yapmamayı tercih etti." dedi.

Ayrıca oturumda konuşan eski Beyaz Saray Avukatı Pat Cipillone, Trump'tan Kongredeki şiddeti kınayan bir açıklama yayımlamasını istediğini ancak Trump'ın bunu reddettiğini belirtti.

Cipillone, Trump'ın danışmanlığını da yapan kızı Ivanka Trump'ın da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ancak Trump'ın bu uyarıları dinlemediğini söyledi.

Trump, güvenlik yetkilileri ile irtibata geçmemiş

Luria, adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray güvenlik yetkilisinin Trump'ın protestoculara Kongreye yürüyüşlerinde liderlik etmek istediğini söylediğini aktararak, güvenlik endişeleri nedeniyle buna izin verilmediğini dile getirdi.

Trump'ın baskın anlarında hiçbir güvenlik birimiyle irtibata geçmediğini söyleyen Luria, "Birçok üst düzey güvenlik gücünden ve askeri yetkiliden teyit ettiğimiz kadarıyla, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisi ya da Washington DC yetkillieri, hiçbiri Trump ile o gün konuşmamış. Bu konuda kimse aranmamış. Trump kimseye yardım teklif etmemiş." diye konuştu.

Trump'ın baskın günü yayımladığı videoda "seçim bitti" demeyi reddettiği ortaya çıktı

Öte yandan komite, Trump'ın baskın günü kaydedilen ancak daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan bir videosunu da servis etti.

Söz konusu videoda Trump'ın kendisine hazırlanan metinde "seçim bitti" ifadesini okumayı reddettiği, bunun yerine "Kongre seçim sonuçlarını onayladı" demek istediği görüldü.

Ayrıca videoda Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da babasına yardımcı olduğu ortaya kondu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Trump Kongre baskını olurken 2,5 saat boyunca Beyaz Saray'daki yemek odasında televizyon izlemiş

Trump Kongre baskını olurken 2,5 saat boyunca Beyaz Saray'daki yemek odasında televizyon izlemiş

Beyaz Saray: Ukrayna'nın tarım ihracatının yeniden açılması konusunda umutluyuz

Biden'ın kanser oldum açıklamasına Beyaz Saray açıklık getirdi

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılına ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılına ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı
Beyaz Saray: Teksas'taki saldırıda emniyet güçlerinin başarısızlığı kabul edilemez

Beyaz Saray: Teksas'taki saldırıda emniyet güçlerinin başarısızlığı kabul edilemez