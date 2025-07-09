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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump, Gazze’de bir uzlaşmanın kesin olmadığını ancak gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de bir anlaşma ihtimalinin "kesin olmamakla birlikte çok yüksek" olduğunu söyledi.

Mücahit Oktay  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Trump, Gazze’de bir uzlaşmanın kesin olmadığını ancak gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti

Washington

Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı bazı liderleri ağırladığı toplantının sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmelerinde "çoğunlukla Gazze’den bahsettiklerini" söyleyen Trump, "Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin, "bu hafta olmazsa belki gelecek hafta" olabileceği umudunu paylaştı.

Beyaz Saray'da Steve Ron Dermer ile Katar elçisi arasında yapılan gizli bir toplantıyla ilgili soruyu cevaplayan Trump, ikilinin, Gazze'de esirler ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerleme sağladığı iddiasının ''mümkün'' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump şunları kaydetti:

"Muhtemelen, size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Gizli olup olmadığını bilmiyorum ama benim için önemli değil. Sırlar bizi istediğimiz şeye ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız."

Axios'a bilgi veren iki kaynak, ABD, İsrail ve Katarlı üst düzey yetkililerin dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gizli görüşmelerde, Gazze'de uzun süredir beklenen ateşkes ve esirlerle ilgili anlaşmanın önündeki en önemli engele odaklandıklarını söylemişti.

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