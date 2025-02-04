Trump, ABD'de yasaklanması planlanan TikTok'a büyük bir ilginin olduğunu ifade etti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li bir firma tarafından satın alınmaması halinde yasaklanması planlanan Çinli ByteDance firmasına ait TikTok'a büyük bir ilginin olduğunu belirtti.
Ankara
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TikTok'a büyük ilgi! Çin ve ilgili herkes için harika olur." ifadelerini kullandı.
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Trump, dün yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'nin varlık fonuna koyulabileceğini belirterek "Bunu varlık fonuna koyabiliriz veya zengin insanlarla ortaklık yapabiliriz. Çok fazla seçenek var." ifadelerine yer vermişti.
TikTok'a ek süre
Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.
ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.
Uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını vurgulayan Trump, 28 Ocak'ta bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirmişti.
Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.
TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.