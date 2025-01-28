Dolar
35.77
Euro
37.34
Altın
2,742.61
ETH/USDT
3,205.90
BTC/USDT
103,199.00
BIST 100
10,017.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsunport Limanı'ndaki bir yük gemisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı Samsunport Limanı'ndaki bir yük gemisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji şirketi Microsoft'un, TikTok'u satın almak için görüşmeler başlattığını ve sosyal medya uygulamasının satışı aşamasında "teklif savaşı" görmek istediğini söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti

Ankara

Florida'ya uçmak üzere bulunduğu başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, TikTok hakkında birçok yatırımcıyla görüştüğünü ve uygulamanın, büyük şirketlerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Trump, Microsoft'un, TikTok'un satın alınması için firmayla görüşmeler yürüttüğünü ve teklif hazırlığında olduğunu kaydetti.

Miami'de ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti toplantısında da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını ve bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirdi.

Trump, Çin'in bu aşamaya dahil olmasını istemediklerinin altını da çizdi.

TikTok'a ek süre

Trump, görevdeki ilk gününde, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı, 7 ildeki kamu hastanelerinde yeni denetim sistemine geçti
Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 yeni YEKA belirledi

Benzer haberler

ABD'nin Indiana eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti

Trump'tan "erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet vardır" vurgusu

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi
Trump'tan Kongre'ye "sınır güvenliği için ilave kaynak" çağrısı

Trump'tan Kongre'ye "sınır güvenliği için ilave kaynak" çağrısı
Filistin’den ABD’ye İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da sürdürdüğü saldırıları durdurması çağrısı

Filistin’den ABD’ye İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da sürdürdüğü saldırıları durdurması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet