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Dünya

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus’a geldi

Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından şubat ayında Başbakan seçilen Fethi Başağa Trablus’a geldi.

Aydoğan Kalabalık   | 17.05.2022
Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus’a geldi

Trablus

Mart ayında hükümeti güvenoyu alan Başağa, paylaştığı video mesajda Libya'nın başkenti Trablus'a geldiğini belirtti.

Başağa, mesajında, "Elhamdülillah başkente ulaştık. Karşılama çok iyiydi. Üç saatten beri tebrik mesajlarının arkası kesilmiyor. Yarın basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağız. Libya halkına sesleneceğiz.” ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Ne olmuştu?

Libya’da 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

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