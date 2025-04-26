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Dünya

Titanik'te yazılan mektup yaklaşık 400 bin dolardan alıcı buldu

Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık arttırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Titanik'te yazılan mektup yaklaşık 400 bin dolardan alıcı buldu Fotoğraf: AA/Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

Ankara

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup görücüye çıktı.

Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

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"Kehanet niteliğinde" olarak tanımlanan mektupta ise Gracie'nin Titanik hakkında, "Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

İlk tahminlere göre, yaklaşık 80 bin dolardan alıcı bulması beklenen mektubun satış fiyatı ise dikkati çekti.

Mektubu kaleme alan Gracie kazayı atlattıktan sonra, yaşadıklarını anlattığı "Titanik Hakkındaki Gerçekler" isimli bir kitap yazmıştı. Kaza günü geçirdiği hipotermiyi tam anlamıyla atlatamayan Gracie, Titanik'in batmasından 8 ay sonra diyabete bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetmişti.

Titanik, Atlantik'in sularına gömülmüştü

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

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