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Dünya

TİKA, Ekvador'da çocuk hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesini yeniledi

Ekvador'da bir hastanenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yenilenen ve ekipman desteği sağlanan yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı.

Mustafa Deveci  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
TİKA, Ekvador'da çocuk hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesini yeniledi

Ankara

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Ekvador'un Guayaquil şehrindeki Francisco Icaza Bustamente Çocuk Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesini yeniledi, buraya ekipman desteğinde bulundu.

Ünitenin açılışı için düzenlenen törene, Ekvador Halk Sağlığı Bakanı Jose Ruales, Guayas Eyaleti Valisi Francesco Tabacchi, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın ve yerel yetkililer katıldı.

Bakan Ruales, burada yaptığı konuşmada, TİKA tarafından çocuk hastanesinin yenidoğan bakım ünitesinin yenilenmesi ve buraya ekipman desteği sağlanmasından dolayı Türk hükümetine teşekkür etti, söz konusu birimin tam kapasiteyle ve çok daha üstün teknolojiyle hizmet vermesini sağlayacak yardımın önemini vurguladı.

Büyükelçi Yalçın da yenidoğan yoğun bakım ünitesinin taşıdığı hayati öneme ve bu alanda görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığa işaret etti.

Yalçın, kuruluşundan bu yana 170 ülkede 300 binden fazla projeyi hayata geçiren TİKA'nın dünyanın başlıca işbirliği ve kalkınma ajansları arasında haklı bir yer edindiğini söyledi.

TİKA'nın Ekvador'da faaliyete başladığı günden bu yana 19 projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Yalçın, bu projeyi tamamlayarak birimin tam kapasiteyle hizmet verir hale gelmesini sağlamasından dolayı Ajansa teşekkür etti.


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