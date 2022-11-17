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Dünya

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula   | 17.11.2022
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

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